Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
1 saat önce
FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Norveç, Avustralya'yı penaltı atışları sonucu 4-1 yenerek çeyrek finale çıkan 2'nci takım oldu.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:13 Kaynak: AA
FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Norveç
, Avustralya
'yı penaltı atışları sonucu 4-1 yenerek çeyrek finale çıkan 2'nci takım oldu. Fransa
'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın son 16 turundaki maçta Norveç ile Avustralya karşılaştı.
A Grubu'ndan 2'nci olarak çıkan Norveç, C Grubu'nda aynı sırayı elde eden Avustralya'yı normal süresi 1-1 biten maçta, penaltı atışları sonucu 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Bugün TSİ 18.30'da oynanacak diğer karşılaşmada ise İngiltere
ile Kamerun
çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.
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