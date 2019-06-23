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Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

1 saat önce

FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Norveç, Avustralya'yı penaltı atışları sonucu 4-1 yenerek çeyrek finale çıkan 2'nci takım oldu.

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FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Norveç, Avustralya'yı penaltı atışları sonucu 4-1 yenerek çeyrek finale çıkan 2'nci takım oldu.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın son 16 turundaki maçta Norveç ile Avustralya karşılaştı.
A Grubu'ndan 2'nci olarak çıkan Norveç, C Grubu'nda aynı sırayı elde eden Avustralya'yı normal süresi 1-1 biten maçta, penaltı atışları sonucu 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Bugün TSİ 18.30'da oynanacak diğer karşılaşmada ise İngiltere ile Kamerun çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:13 Kaynak: AA
Fransa, Avustralya, Norveç, Spor
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