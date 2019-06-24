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Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

1 saat önce

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya'yı 2-1 yenen ABD, çeyrek finale yükseldi.

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FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya'yı 2-1 yenen ABD, çeyrek finale yükseldi.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, İspanya ile ABD karşılaştı.

ABD, Reims kentindeki Auguste Delaune Stadı'nda oynanan müsabakayı, Rapinoe'nun 7 ve 75. dakikada penaltıdan attığı gollerle 2-1 kazandı. İspanya'nın golü ise 9. dakikada Hermoso'dan geldi.
Böylece ev sahibi Fransa'nın çeyrek finaldeki rakibi ABD oldu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:10 Kaynak: AA
Fransa, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Spor
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