Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
1 saat önce
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya'yı 2-1 yenen ABD, çeyrek finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:10 Kaynak: AA
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya
'yı 2-1 yenen ABD, çeyrek finale yükseldi. Fransa
'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, İspanya ile ABD karşılaştı.
ABD, Reims
kentindeki Auguste Delaune Stadı'nda oynanan müsabakayı, Rapinoe'nun 7 ve 75. dakikada penaltıdan attığı gollerle 2-1 kazandı. İspanya'nın golü ise 9. dakikada Hermoso'dan geldi.
Böylece ev sahibi Fransa'nın çeyrek finaldeki rakibi ABD oldu.
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