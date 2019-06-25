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Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

1 saat önce

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Kanada'yı 1-0 yenen İsveç, çeyrek finale çıktı.

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FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Kanada'yı 1-0 yenen İsveç, çeyrek finale çıktı.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, İsveç ile Kanada karşılaştı.
Başkent Paris'teki Parc des Princes Stadı'ndaki mücadeleyi, Blackstenius'un 55. dakikadaki golüyle 1-0 İsveç kazandı.
İsveç çeyrek finalde Almanya ile eşleşti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:14 Kaynak: AA
Fransa, Kanada, İsveç, Spor
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