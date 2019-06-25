Son Dakika Haberleri: Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
Son Dakika Spor Haber

Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

15 dakika önce

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Çin'i 2-0 yenen İtalya, çeyrek finale yüseldi.

Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası, System.String[]
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Çin'i 2-0 yenen İtalya, çeyrek finale yüseldi.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, İtalya ve Çin karşılaştı.
Montpellier'de bulunan La Mosson Stadı'ndaki mücadelede İtalya, 15. dakikada Valentina Giacinti ve 49. dakikada Aurora Galli'nin attığı gollerle Çin'i 2-0 mağlup etti.
İtalya'nın çeyrek finaldeki rakibi bugün oynanacak Hollanda- Japonya maçının galibi olacak.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:59 Kaynak: AA
Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fransa'da Müslüman kadınlar haşema yasağını delmek için eylem başlattı İtalyan mafya patronu Morabito, Uruguay'da hapisten kaçtı Erman Toroğlu, Ahmet Hakan'a verdi veriştirdi: Ne durumlara düştüğünü alem biliyor Fenerbahçe Altyapı Teknik Sorumlusu David Badia görevinden ayrıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 21:14:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]