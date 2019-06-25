Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
15 dakika önce
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Çin'i 2-0 yenen İtalya, çeyrek finale yüseldi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:59 Kaynak: AA
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Çin'i 2-0 yenen İtalya
, çeyrek finale yüseldi. Fransa
'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, İtalya ve Çin karşılaştı. Montpellier
'de bulunan La Mosson Stadı'ndaki mücadelede İtalya, 15. dakikada Valentina Giacinti ve 49. dakikada Aurora Galli'nin attığı gollerle Çin'i 2-0 mağlup etti.
İtalya'nın çeyrek finaldeki rakibi bugün oynanacak Hollanda- Japonya
maçının galibi olacak.
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