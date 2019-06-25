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Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

16 dakika önce

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Japonya'yı 2-1 yenen Hollanda, çeyrek finale çıktı.

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FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Japonya'yı 2-1 yenen Hollanda, çeyrek finale çıktı.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, Hollanda ve Japonya karşılaştı.
Rennes'te bulunan Roazhon Park Stadı'nda oynanan mücadelede Hollanda, 17. dakikada Lieke Martens'in attığı golle öne geçti. Japonya Yui Hasegawa'nın 43. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Lieke Martens 90+1'de penaltıdan attığı golle sonucu belirledi ve Hollanda maçı 2-1 kazandı.
Hollanda çeyrek finalde İtalya ile eşleşirken, çeyrek finale kalan 8 takımın 7'si Avrupa kıtasından oldu.
Kupada çeyrek final eşleşmeleri söyle:
Norveç-İngiltere
Fransa-ABD
Almanya-İsveç
İtalya-Hollanda
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:58 Kaynak: AA
Fransa, Japonya, Hollanda, Spor
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