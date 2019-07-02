Son Dakika Haberleri: Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
Son Dakika Spor Haber

Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

1 saat önce

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD, İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükseldi.

Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası, System.String[]
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD, İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükseldi.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın yarı finalinde İngiltere ile ABD karşı karşıya geldi.
ABD, 10. dakikada Christen Press ve 31. dakikada Alex Morgan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İngiltere'nin golünü 19. dakikada Ellen Toni White kaydetti.
İngiliz futbolcu Steph Houghton'ın 84. dakikada penaltı atışından yararlanamadığı mücadeleyi ABD, 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı.
İngiltere Milli Takımı'nda forma giyen Millie Bright, 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Kupadaki diğer yarı final mücadelesinde yarın Hollanda ile İsveç karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:59 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Watford, Kasımpaşalı Trezeguet'e transfer teklifinde bulundu Uzmanlar uyardı: Sigara içmek görme kaybı riskini artırıyor Tanguy Ndombele, Tottenham Hotspur'da Avrupa'da en sıcak haziran ayı yaşandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 01:00:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]