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Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

1 saat önce

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda, İsveç'i 1-0 yenen Hollanda finale yükseldi.

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FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda, İsveç'i 1-0 yenen Hollanda finale yükseldi.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi.
Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmayı, 99. dakikada Jackie Groenen'in golüyle 1-0 kazanan Hollanda adını finale yazdırdı.
Kupanın finalinde ABD ile Hollanda, 7 Temmuz Pazar günü karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:19 Kaynak: AA
Hollanda, Fransa, İsveç, Spor
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