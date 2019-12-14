Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Son Dakika
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Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası

6 saat önce

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ikinci turunda El-Sadd'ı 3-2 mağlup eden Monterrey, yarı finale yükseldi.

Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası, System.String[]

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ikinci turunda El-Sadd'ı 3-2 mağlup eden Monterrey, yarı finale yükseldi.

Katar'da düzenlenen 16. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda, Katar Birinci Ligi şampiyonu El-Sadd ile Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Meksika ekibi Monterrey, ikinci turda karşılaştı.

Monterrey, 23. dakikada Leonel Vangioni ve 45+1. dakikada Funes Mori'nin attığı gollerle devre arasına 2-0 önde girdi. El-Sadd'da Baghdad Bounedjah, 66. dakikada ağları sarsarak farkı 1'e indirdi: 2-1. Meksika ekibinde Carlos Rodriguez, 77. dakikada farkı tekrar 2'ye çıkarırken, 89. dakikada El-Saddlı Abdelkarim Hassan, maçın skorunu belirledi: 3-2

Monterrey, yarı finalde 18 Aralık'ta UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile karşılaşacak.

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 21 Aralık'taki final maçıyla sona erecek.

Meksika, Futbol, Katar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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