Futbol Gençler Türkiye Grup Birinciliği maçları Mersin'de yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol Gençler Türkiye Grup Birinciliği maçları Mersin'de yapıldı - Son Dakika Spor

Futbol Gençler Türkiye Grup Birinciliği maçları Mersin'de yapıldı

6 saat önce

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Futbol Gençler Türkiye Grup Birinciliği maçları, bugün oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Futbol Gençler Türkiye Grup Birinciliği maçları Mersin'de yapıldı, System.String[]

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Futbol Gençler Türkiye Grup Birinciliği maçları, bugün oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi. Grup birincisi olan takımlar, Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandı.


Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21-24 Şubat tarihleri arasında Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Toroslar ile Çopurlu sentetik çim yüzeyli futbol sahaları ve Macit Özcan Spor tesislerinde düzenlenen Okul Sporları Futbol Gençler Türkiye Grup Birinciliği maçları çekişmeli geçti. Dört gün boyunca okul takımlarının yarı final mücadelesi verdiği birbirinden çekişmeli maçlar sonunda kızlarda Mersin Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi, Adana Şehit Ahmet- Mehmet Oruç Spor Lisesi, Şanlıurfa Spor Lisesi; erkeklerde ise İstanbul Özel Devler Anadolu Lisesi, Adana Şehit Ahmet-Mehmet Oruç Spor Lisesi ve Şanlıurfa Spor Lisesi grup birinciliğini başarıyla tamamlayarak Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandı.


Müsabakalar sonunda gruplarında birinci olup yarı finale gitme hakkı elde eden takımlara ödülleri, düzenlenen törenle verildi. - MERSİN

Türkiye, Futbol, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:51 Kaynak: İHA
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