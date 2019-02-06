Son Dakika Haberleri: Futbol Gençler Yarı Final Müsabakaları Teknik Toplantısı Yapıldı

Futbol Gençler Yarı Final Müsabakaları Teknik Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Bilecik'te düzenlenecek Okul Sporları Futbol Gençler Yarı Final Müsabakalarının teknik toplantısı yapıldı.

Futbol Gençler Yarı Final Müsabakaları Teknik Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Bilecik'te düzenlenecek Okul Sporları Futbol Gençler Yarı Final Müsabakalarının teknik toplantısı yapıldı.

Toplantı Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız başkanlığında İstasyon Spor Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2018-2019 sezonu okul sporları faaliyet takviminde yer alan Futbol Gençler Yarı Final Müsabakaları görüşüldü. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:19 Kaynak: İHA

Aslan Yıldız, Bilecik, Futbol, Yaşam
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