Son Dakika Haberleri: Futbol Gözlemcileri Merkezefendi'de Bir Araya Geldi

Futbol Gözlemcileri Merkezefendi'de Bir Araya Geldi

4 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen 'Gözlemci Eğitim Semineri' Merkezefendi Belediyesi Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Futbol Gözlemcileri Merkezefendi'de Bir Araya Geldi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen 'Gözlemci Eğitim Semineri' Merkezefendi Belediyesi Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sporun ve sporcunun dostu Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve her gün yüzlerce Merkezefendili'nin ücretsiz bir şekilde spor faaliyetlerinden yararlandığı Selçukbey Spor Eğitim Merkezi, spor camiasının en önemli toplantılarına da ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda futbolun yakından tanıdığı hakemlerini ağırlayan spor eğitim merkezi bu kez Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen 'Gözlemci Eğitim Semineri'ne kapılarını açtı. Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı bölge gözlemci eğitim semineri için futbol gözlemcileri spor eğitim merkezinde bir araya geldi. Eski hakem Sebahattin Şahin'in verdiği seminere 5 ilden birçok futbol gözlemcisi katılırken, Selçukbey Spor Eğitim Merkezi, misafirlerinden tam not aldı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:11 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kuraları Çekildi Maidstone United Kadın Futbol Takımının Attığı Gol, "Yok Artık" Dedirtti

Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi Son Dakika! Trafik Cezalarına 2019 Yılında Zam Yapılmayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 20:45:05. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol Gözlemcileri Merkezefendi'de Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]