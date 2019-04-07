Futbol Grup Müsabakaları Sona Erdi
1 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Ağrı'da düzenlenen Okullar arası yıldızlar Kız-Erkek Futbol Grup Müsabakaları sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Ağrı
'da düzenlenen Okullar arası yıldızlar Kız-Erkek Futbol
Grup Müsabakaları sona erdi.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Lütfü Yiyenoğlu Şehir Stadyumu ve Amatör Sahada oynanan müsabakalarda, 10 kız ve 12 erkek takımı olmak üzere 360 sporcu mücadele etti.
3- 7 Nisan
2019 tarihleri arasında oynanan grup müsabakalarında; Ardahan
, Bayburt
, Van
, Hakkari
, Kars
, Muş
, Iğdır
, Bitlis
, Diyarbakır
, Bingöl
, Erzurum
ve Ağrı illeri büyük bir mücadele ortaya koydu.
Erkek Grubunda; Kars, Van ve Diyarbakır illeri gruptan çıkmayı başarırken, Kız grubunda ise Iğdır, Diyarbakır ve Erzurum il takımları gruptan çıkmayı başardı.
Müsabakalar sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, gruptan çıkan takımların katılım belgelerini ve madalyalarını takdim etti. - AĞRI
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:55 Kaynak: İHA
Gözü Dönmüş Zanlı, Kız Kardeşini Öldürüp Anne ve Babasını Yaraladı
İki Çocuk Annesi, Komşusundan Borç Aldığı Altınla Muhtar Oldu
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba İstifa Etti
Fenerbahçe, Ankaragücü Karşısında! İlk 11'ler Belli Oldu