Futbol: Haftanın programı

Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısının ilk hafta maçları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde 18. haftanın programı şöyle:
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Kırşehir Belediyespor- Eyüpspor (Kırşehir Ahi)
13.30 Bandırmaspor-Vanspor FK (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Tuzlaspor-GMG Kastamonuspor (Pendik)
12 Ocak Pazar:
13.00 Elazığspor- Bayburt Özel İdare (Gençlik Merkezi)
13.00 Piserro Kahramanmaraşspor- Uşakspor (12 Şubat)
13.30 Ergene Velimeşespor- Sakaryaspor (Ergene Velmeşe)
13.30 Niğde Anadolu- Etimesgut Belediyespor (Niğde 5 Şubat)
13.30 Kardemir Karabükspor- Sivas Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Ankara Demirspor (Bodrum İlçe)
Beyaz Grup:
11 Ocak Cumartesi:
13.00 Hekimoğlu Trabzon- Tarsus İdman Yurdu (Vakfıkebir İlçe)
13.30 Sarıyer- Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 İnegölspor-GMG Kırklarelispor (İnegöl İlçe)
13.30 Zonguldak Kömürspor- Manisa FK (Karaelmas Kemal Köksal)
13.30 Hacettepe-Afjet Afyonspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
12 Ocak Pazar:
13.00 Şanlıurfaspor-Başkent Akademi (Şanlıurfa GAP)
13.30 Yılport Samsunspor- Gümüşhanespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
13.30 1922 Konyaspor- Çorum FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
13.30 Sancaktepe FK-Amed Sportif Faaliyetler (15 Temmuz)
TFF 3. Lig
1. Grup:
11 Ocak Cumartesi:
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Serik Belediyespor (Müstakil Atletizm Pisti)
13.30 Çatalcaspor-Tokatspor (Ziya Altınoğlu)
13.30 Çankaya FK-Ci Group Buca (Ankara OSTİM)
13.30 Şile Yıldızspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Şile)
12 Ocak Pazar:
13.00 Yomraspor- Artvin Hopaspor (Yomra İlçe)
13.30 Kızılcabölükspor-Düzcespor (Kızılcabölük Semt Sahası)
13.30 Erzinspor-Silivrispor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)
13.30 68 Aksaray Belediyespor-Yeni Orduspor (Dağılgan)
13.30 Manisaspor- Sultanbeyli Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)
2. Grup
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Esenler Erokspor- Fethiyespor (Esenler)
12 Ocak Pazar:
13.00 Ağrı 1970- Elazığ Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Fatsa Belediyespor- Turgutluspor (Fatsa İlçe)
13.30 1877 Alemdağspor-Belediye Derincespor (Alemdağ)
13.30 Erbaaspor- Ofspor (Erbaa İlçe)
13.30 Karşıyaka- Büyükçekmece Tepecik (İzmir Atatürk)
13.30 Kocaelispor-Payasspor (Kocaeli)
13.30 Kemerspor 2003- Cizrespor (Kemer İlçe)
3. Grup
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Somaspor- Halide Edip Adıvarspor (Soma Atatürk)
12 Ocak Pazar:
13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Medicalpark Batman Petrolspor (Kelkit İlçe)
13.00 Diyarbekirspor- Nevşehir Belediyespor (Diyarbakır)
13.00 Pazarspor- Karacabey Belediyespor (Pazar İlçe)
13.30 Osmaniyespor FK- Yozgatspor 1959 (7 Ocak)
13.30 Altındağ Belediyespor- Gölcükspor (Çubuk İlçe)
13.30 Bayrampaşa- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
13.30 Nazilli Belediyespor-Muğlaspor (Nazilli İlçe)
13.30 Darıca Gençlerbirliği-Modafen (Darıca İlçe)