Futbol: Haftanın programı

Futbolda TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig'e play-off yarı final rövanş maçlarıyla devam edilecek. Misli.com 3. Lig'de ise play-off final karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:

TFF 1. Lig

Play-off yarı final rövanş

22 Mayıs Cumartesi:

18.00 İstanbulspor- Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) (2-3)

21.00 Yılport Samsunspor- Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs) (0-1)

Misli.com 2. Lig

Play-off yarı final rövanş

24 Mayıs Pazartesi:

16.00 Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor (Ortahisar Yavuz Selim) (0-0)

20.00 Sakaryaspor- Kırşehir Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk) (0-0)

Misli.com 3. Lig

Play-off final maçları

24 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bucaspor 1928- İskenderun (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Isparta 32- Bursa Yıldırımspor (Eskişehir Yeni)