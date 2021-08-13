Futbol: Haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 2 ligde haftanın maç programı şöyle:

TFF 1. Lig'de ise sezonun ilk müsabakasında Gençlerbirliği , Eyüpspor 'u ağırlayacak. Ankara 'da saat 20.30'da başlayacak mücadele Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Süper Lig'de sezonun açılış maçında bugün, son şampiyon Beşiktaş , Çaykur Rizespor 'u konuk edecek. İstanbul 'da Vodafone Park 'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

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