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Futbol: Haftanın programı - Son Dakika

Futbol: Haftanın programı

17.09.2021 09:33
Futbol: Haftanın programı, System.String[]

Futbolda Süper Lig'de 5. hafta, TFF 1. Lig'de 6. hafta, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 3. hafta maçları oynanacak.

Futbolda Süper Lig'de 5. hafta, TFF 1. Lig'de 6. hafta, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 3. hafta maçları oynanacak.

Süper Lig'de 5. hafta bugün oynanacak 2 maçla başlayacak.

TFF 1. Lig'de ise 6. haftanın ilk gününde yarın 2 karşılaşma yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig:

Bugün:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Vavacars Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

20.00 Altay-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Yarın:

13.30 Demir Grup Sivasspor- Gaziantep (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Kasımpaşa- Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor- Beşiktaş (Antalya)

19.00 Adana Demirspor- Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

19 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor- İttifak Holding Konyaspor (Çotanak)

16.00 Galatasaray- Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

19.00 Medipol Başakşehir- Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)

TFF 1. Lig

Yarın:

16.00 Eyüpspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eyüp)

19.00 Manisa-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)

19 Eylül Pazar:

13.30 Tuzlaspor- Bursaspor (Vefa)

16.00 Yılport Samsunspor- Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Yeni Adana)

19.00 Altınordu- Denizlispor (Aziz Kocaoğlu)

20 Eylül Pazartesi:

17.00 Beypiliç Boluspor- İstanbulspor (Bolu Atatürk)

20.00 Balıkesirspor- Ankara Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)

20.00 MKE Ankaragücü-Menemenspor (Eryaman)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

19 Eylül Pazar:

15.00 Anagold 24Erzincanspor- Isparta 32Spor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

15.00 Pazarspor- Ankara Demirspor (Pazar İlçe)

15.30 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Akhisarspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.30 Zonguldak Kömürspor- Uşak Spor (Karaelmas K. Köksal)

16.00 Kırklarelispor- Eskişehirspor (Kırklareli)

17.00 Amed Sportif Faaliyetler - Nazilli Belediyespor (Diyarbakır)

19.00 Şanlıurfaspor-Teco Karacabey Belediyespor (Şanlıurfa GAP)

19.00 Bucaspor 1928- Pendikspor (Yeni Buca)

Kırmızı Grup:

Yarın:

15.00 Hekimoğlu Trabzon- Niğde Anadolu (Yomra İlçe)

16.00 Sarıyer- Turgutluspor (Yusuf Ziya Öniş)

19 Eylül Pazar:

15.00 Silahtaroğlu Vanspor-Diyarbekirspor (Van Atatürk)

15.00 Sivas Belediyespor- Kahramanmaraşspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

15.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor-Serik Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

16.00 Somaspor-Afjet Afyonspor (Soma Atatürk)

16.00 Bodrumspor- Ergene Velimeşespor (Bodrum İlçe)

16.00 İnegölspor- Etimesgut Belediyespor (İnegöl İlçe)

19.00 Ankaraspor- Adıyaman 1954 Spor (Osmanlı)

19.00 Çorum- Sakaryaspor (Çorum Şehir)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

16.00 Sancaktepe-1954 Kelkit Belediyespor (15 Temmuz)

19 Eylül Pazar:

15.00 Elazığspor- Artvin Hopaspor (Elazığ Doğukent)

15.00 Batman Petrolspor- Bergama Belediyespor (Batman Yeni Şehir)

15.00 Kahta 02- Karaman Belediyespor (Kahta İlçe)

15.30 Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor (Nevşehir Gazi)

15.30 Formul Erbaaspor-Çatalcaspor (Erbaa İlçe)

16.00 Arnavutköy Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Bolluca)

16.00 Belediye Kütahyaspor- Fatsa Belediyespor (Dumlupınar)

16.00 Hendekspor-Başkent Gözgözler Akademi (Düzce 18 Temmuz)

2. Grup:

Yarın:

16.00 Beyoğlu Yeni Çarşı- Çarşambaspor (Alemdağ)

19 Eylül Pazar:

15.00 Siirt İl Özel İdaresi- Bayrampaşa (Siirt Atatürk)

15.30 Başkent Üniversitesi Alanya Kestel- Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Alanya Milli Egemenlik)

15.30 68 Aksaray Belediyespor- Altındağ (Dağılgan)

15.30 Hacettepe-52 Orduspor (Yenimahalle Hasan Doğan)

16.00 Kızılcabölük- İskenderun (Kızılcabölük Semt Sahası)

16.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Bitexen Düzcespor (Şile)

16.00 Redoks Darıca Gençlerbirliği-Malatya Yeşilyurt Beledeyispor (Darıca)

16.00 Kuşadasıspor-Yomraspor (Kuşadası Özer Türk)

3. Grup

Yarın:

16.00 Esenler Erokspor-Belediye Derincespor (Esenler Erokspor)

19 Eylül Pazar:

14.00 Edirnespor- Kırıkkale Büyük Anadolu (Edirne 25 Kasım)

15.00 Mardin 1969- Karşıyaka (Mardin 21 Kasım)

15.00 Gümüşhanespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Ofspor- Ağrı 1970 (Of İlçe)

15.30 Ceyhanspor- Büyükçekmece Tepecik (Ceyhan İlçe)

15.30 İçel İdmanyurdu- Fethiyespor (Mersin)

15.30 Kardemir Karabükspor-Modafen (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği- Çankaya (19 Eylül)

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Haftanın programı - Son Dakika Spor


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