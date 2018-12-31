Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık Maçı

Futbol: Hazırlık Maçı

21 dakika önce

TFF 2. lig kırmızı grupta mücadele eden Fatih Karagümrükspor ile TFF 3'ncü lig 3'ncü grupta mücadele eden Serik Belediyespor, oynadıkları hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

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TFF 2. lig kırmızı grupta mücadele eden Fatih Karagümrükspor ile TFF 3'ncü lig 3'ncü grupta mücadele eden Serik Belediyespor, oynadıkları hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Devre arası kamp çalışmalarını Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Fatih Karagümrükspor ile Serik Belediyespor, Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelin sahasında karşılaştı.

Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda baskısını artıran Serik Belediyespor maçın 62'nci dakikasında yeni transferi Alican Tez'in kafa vuruşu ile attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın 64'üncü dakikasında Fatih Karagümrüksporlu Fatih ceza sahası içinden vurduğu şutu filelerle buluşturunca takımının beraberliğini sağladı. Maçta başka gol olmayınca maç 1-1 beraberlikle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:36 Kaynak: AA

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