Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık Maçı

Futbol: Hazırlık Maçı

29 dakika önce

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Hollanda 2. Lig takımlarından Helmond Sport'u 1-0 yendi.

Futbol: Hazırlık Maçı, System.String[]
Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Hollanda 2. Lig takımlarından Helmond Sport'u 1-0 yendi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Beşiktaş, kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmaya, Ersin Destanoğlu, Dorukhan Toköz, Roco, Isimat-Mirin, Hüseyin Seylığlı, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ljajic, Quaresma, Babel ve Güven Yalçın ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Beşiktaş, ikinci yarıda sahada Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Vida, Fatih Aksoy, Hutchinson, Medel, Lens, Marlon Bülent Üçüncü, Oğuzhan Aydoğan ve Larin 11'i ile yer aldı. Helmond Sport, karşılaşmanın 60. dakikasında 9 oyuncu değişikliği gerçekleştirdi.

İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlı ekip, müsabakanın 66. dakikasında Larin'in attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Beş oyuncu kadroda yoktu


Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Loris Karius, Adriano, Mustafa Pektemek ve Caner Erkin kadroda yer almadı.


Karşılaşmayı Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve az sayıda Beşiktaş taraftarı izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:23 Kaynak: AA

Antalya, Beşiktaş, Spor
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