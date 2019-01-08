Futbol: Hazırlık Maçı
1 saat önce
Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, ilk hazırlık maçında Alman ekibi KFC Uerdingen'e 2-1 yenildi.
Devre arası kampını Antalya
'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor
, ilk hazırlık maçında Alman ekibi KFC Uerdingen'e 2-1 yenildi.
Antalyaspor, kamp yaptığı Belek
Turizm Merkezi'ndeki otelin sahasında oynanan karşılaşmaya, Ferhat Kaplan
, Nazım Sangare, Salih Dursun
, Bahadır Öztürk
, Cissokho, Zeki Yıldırım
, Vainqueur, Yekta Kurtuluş
, Serdar Özkan
, Drole ve Mevlüt Erdinç
ilk 11'i ile çıktı.
Teknik direktör Bülent Korkmaz
'ın ikinci yarısında genç futbolculara fırsat verdiği karşılaşmadan kırmızı-beyazlılar 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Maçın 2. dakikasında KFC Uerdingen, Türk asıllı futbolcusu Oğuzhan Kefkir'in golüyle 1-0 öne geçti. Antalyaspor, 25. dakikada Yekta Kurtuluş'un golüyle beraberliği sağladı. Antalya ekibi, 88. dakikada oyuna sonradan giren savunma oyuncusu Musa Nizam
'ın kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:26 Kaynak: AA
Beşiktaş, Hazırlık Maçında Helmond Sport'u 1-0 Yendi
Trabzonspor, ADO Den Haag'ı 3-1 ile Geçti
Atiker Konyaspor, Makedon Oyuncu Leonard Zuta'yı Kadrosuna Kattı
Lider Başakşehir, Altınordu'nun Genç Oyuncusu Alican Özfesli ile Anlaştı