Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık Maçı

Futbol: Hazırlık Maçı

1 saat önce

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, ilk hazırlık maçında Alman ekibi KFC Uerdingen'e 2-1 yenildi.

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Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, ilk hazırlık maçında Alman ekibi KFC Uerdingen'e 2-1 yenildi.

Antalyaspor, kamp yaptığı Belek Turizm Merkezi'ndeki otelin sahasında oynanan karşılaşmaya, Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Cissokho, Zeki Yıldırım, Vainqueur, Yekta Kurtuluş, Serdar Özkan, Drole ve Mevlüt Erdinç ilk 11'i ile çıktı.

Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın ikinci yarısında genç futbolculara fırsat verdiği karşılaşmadan kırmızı-beyazlılar 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Maçın 2. dakikasında KFC Uerdingen, Türk asıllı futbolcusu Oğuzhan Kefkir'in golüyle 1-0 öne geçti. Antalyaspor, 25. dakikada Yekta Kurtuluş'un golüyle beraberliği sağladı. Antalya ekibi, 88. dakikada oyuna sonradan giren savunma oyuncusu Musa Nizam'ın kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:26 Kaynak: AA

Antalya, Antalyaspor, Spor
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