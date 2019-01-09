Futbol: Hazırlık Maçı

Devre arası kampını Antalya
'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor
, hazırlık karşılaşmasında Arnavutluk
'un Partizani takımı ile 1-1 berabere kaldı.
Demir Grup Sivasspor, kamp yaptığı otelin sahasındaki karşılaşmaya Rochet, Papp, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal
, N'Dinga, Hakan Arslan
, Torje, Rybalka, Emre Kılınç
ve Muhammet Demir
ilk 11'i ile çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyan kırmızı-beyazlı ekip, Muhammet Demir'le net fırsatlardan yararlanamayınca, ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Partizani, Asani'nin 47. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Demir Grup Sivasspor, Torje'nin 66. dakikada kaydettiği golle karşılaşmada beraberliği yakaladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.