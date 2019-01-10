Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık Maçı

Futbol: Hazırlık Maçı

49 dakika önce

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, hazırlık karşılaşmasında Almanya 2. Lig ekiplerinden SV Sandhausen'e 3-0 yenildi.

Futbol: Hazırlık Maçı, System.String[]
Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, hazırlık karşılaşmasında Almanya 2. Lig ekiplerinden SV Sandhausen'e 3-0 yenildi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Antalyaspor, kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmaya, Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Diego, Salih Dursun, Cissokho, Zeki Yıldırım, Charles, Barrada, Serdar Özkan, Doğukan Sinik ve Doukara ilk 11'i ile çıktı.


Karşılaşmanın ilk yarısı 37 dakikada Rurik'in attığı golle Alman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


İkinci yarıya Barrada dışında 10 oyuncu değişikliği ile çıkan kırmızı-beyazlı ekip, sahada etkili bir oyun ortaya koyamadı.
SV Sandhausen, 71. dakikada Jesper ve 83. dakikada Fabian'ın golleriyle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Lucescu da izledi


Müsabakanın ilk yarısını A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da izledi. Lucescu, devre arasında stattan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:18 Kaynak: AA

Almanya, Antalyaspor, Antalya, Spor
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