Futbol: Hazırlık Maçı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor
, hazırlık maçında TFF
2. Lig temsilcisi Sakaryaspor
'u 3-1 mağlup etti.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya
'nın Alanya ilçesinde sürdüren Alanyaspor, Sakaryaspor ile Goldcity Turizm Kompleksi futbol sahasında karşılaştı.
Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmaya Haydar Yılmaz
, Steven Caulker
, Ceyhun Gülselam
, Efecan Karaca
, Wanderson, Cisse, Villafanez, Nsakala, Tzavellas, Junior Fernandes ve Taha Yalçıner
ilk 11'i ile çıktı.
Sakaryaspor ise Oğuz Çalışkan, Ferit Erişçi, Canberk Ömer Özdemir, Ümit Yasin Arslan
, Berkay Can
Demircioğlu, Oğuz Kocabal
, Ferhat Yazgan
, Serkan
Odabaşoğlu, Berk İsmail Ünsal
, Dilaver Güçlü ve Zahit Fındık ilk 11'i ile sahada yer aldı.
Maçta 22. dakikada Efecan Karaca'nın golüyle öne geçen Aytemiz Alanyaspor, 5 dakika sonra Cisse ile farkı ikiye çıkardı.
İlk yarının son dakikasında Berkay Can, kornerden gelen topu kafayla filelere göndererek maçı 2-1'e getirdi.
İkinci yarıda oyuna giren Djalma Campos
, ceza sahasında düşürülmesinin ardından 46. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çevirerek skoru 3-1'e taşıdı ve müsabaka bu skorla sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Aytemiz Alanyaspor'un Fenerbahçe
'den transfer ettiği Ozan Tufan
oyuna dahil oldu.