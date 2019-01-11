Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık Maçı

Futbol: Hazırlık Maçı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, devre arası kampındaki son hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizani ile 1-1 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, devre arası kampındaki son hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizani ile 1-1 berabere kaldı.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmanın 2. dakikasında Antalyaspor, Doğukan Sinik'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya iki takım da oyucu değişiklikleriyle başlarken, Arnavutluk ekibi 47. dakikada Jurgen Bardhi'nin kaydettiği golle mücadelede beraberliği sağladı ve karşılaşma bu skorla bitti.

Antalyaspor, bu maçla Belek kampını tamamladı. Kırmızı-beyazlı futbolcular, bir günlük iznin ardından pazar günü kulüp tesislerinde hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:08 Kaynak: AA

Futbol, Arnavutluk, Antalyaspor, Spor
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