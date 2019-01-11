Futbol: Hazırlık Maçı

Trabzonspor
, devre arası kampındaki son hazırlık maçında Macaristan
'ın MTK Budapeşte ekibine 2-0 yenildi.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya
'nın Serik ilçesi Belek
Turizm Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelin sahasında MTK Budapeşte takımıyla karşılaştı.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman
takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen
, Novak, Ibanez, Batuhan Artarslan, Yusuf Yazıcı
, Abdülkadir Ömür
, Nwakaeme, Ekuban ve Rodallega ilk 11'iyle sürdü. İlk yarının son dakikalarında sakatlık geçiren Nwakaeme'nin yerine Abdülkadir Parmak oyuna girdi. Bordo-mavili ekibin birçok gol fırsatından yararlanamadığı ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Macaristan temsilcisi, 50. dakikada Daniel Gera'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bordo-mavili takım, sağ bek oyuncusu Pereira'nın 57. dakikada kendi ağlarını havalandırmasıyla karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Maçı, çok sayıda Trabzonspor taraftarı da izledi.