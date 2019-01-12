Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık Maçı

Futbol: Hazırlık Maçı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlık maçında TFF 3. Lig temsilcisi 1461 Trabzon'u 3-0 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlık maçında TFF 3. Lig temsilcisi 1461 Trabzon'u 3-0 mağlup etti.

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da tamamladıktan sonra kente dönen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, devre arasındaki ikinci hazırlık maçında 1461 Trabzon ile Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısı 45. dakikada Leo Schwechlen'in golüyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 50. dakikada Emrah Başsan ve 89. dakikada Tolga Ünlü'nün golleriyle Erzurum temsilcisi müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'ya 2-0 mağlup olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:59 Kaynak: AA

1461 Trabzon, Erzurumspor Kulübü, Spor
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