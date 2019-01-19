Futbol: Hazırlık Maçı
1 saat önce
A Milli Kadın Futbol Takımı, Antalya'da Slovakya ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.
A Milli Kadın Futbol
Takımı, Antalya
'da Slovakya
ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. Manavgat
ilçesindeki Arslan Zeki Demirci
Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Neslihan Muratdağı
, Deybet Gök ve Betül Nur Yılmaz
hakem üçlüsü yönetti.
Karşılıklı ataklarla geçen mücadele 0-0 sona erdi.
Ay-yıldızlı takım, 22 Ocak Salı günü aynı sahada Slovakya ile bir hazırlık maçı daha yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:05 Kaynak: AA
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