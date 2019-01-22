Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık Maçı

Futbol: Hazırlık Maçı

59 dakika önce

A Milli Kadın Futbol Takımı, Antalya'daki ikinci hazırlık maçında Slovakya ile 1-1 berabere kaldı.

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A Milli Kadın Futbol Takımı, Antalya'daki ikinci hazırlık maçında Slovakya ile 1-1 berabere kaldı.

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Cansu Tiryaki, Sedef Aktan ve Mürvet Yavuztürk hakem üçlüsü yönetti.


Türkiye karşılaşmaya Fatma Şahin, Medine Erkan, Ebru Topçu, İpek Kaya, Fatma Işık, Fatma Kara, Ece Türkoğlu, Arzu Karabulut, Kader Hançar, Ecem Cumert ve Melike Pekel ilk 11'i ile çıktı.


A Milli Takım, 21. dakikada Ece Türkoğlu'nun kaydetti golle öne geçerken, konuk takım 85. dakikada Slukova'nın kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Slovakya'nın 80. dakikada kazandığı penaltıyı kullanan Hmirova'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

İki takım arasında üç gün önce oynanan ilk hazırlık maçı 0-0 eşitlikle sona ermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:15 Kaynak: AA

Slovakya, Futbol, Spor
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