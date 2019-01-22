Futbol: Hazırlık Maçı
59 dakika önce
A Milli Kadın Futbol Takımı, Antalya'daki ikinci hazırlık maçında Slovakya ile 1-1 berabere kaldı.
A Milli Kadın Futbol
Takımı, Antalya
'daki ikinci hazırlık maçında Slovakya
ile 1-1 berabere kaldı. Manavgat
ilçesindeki Arslan Zeki Demirci
Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Cansu Tiryaki, Sedef Aktan ve Mürvet Yavuztürk
hakem üçlüsü yönetti. Türkiye
karşılaşmaya Fatma Şahin
, Medine Erkan
, Ebru Topçu
, İpek Kaya, Fatma Işık
, Fatma Kara
, Ece Türkoğlu
, Arzu Karabulut, Kader Hançar, Ecem Cumert ve Melike Pekel ilk 11'i ile çıktı.
A Milli Takım, 21. dakikada Ece Türkoğlu'nun kaydetti golle öne geçerken, konuk takım 85. dakikada Slukova'nın kaydettiği golle beraberliği yakaladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Slovakya'nın 80. dakikada kazandığı penaltıyı kullanan Hmirova'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
İki takım arasında üç gün önce oynanan ilk hazırlık maçı 0-0 eşitlikle sona ermişti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:15 Kaynak: AA
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