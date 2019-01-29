Futbol: Hazırlık Maçı

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Slovenya ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Slovenya ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe 15 Temmuz Şehitler Stadı'nda oynanan karşılaşmada millilerin tek golünü 27. dakikada Behlül Aydın penaltıdan kaydetti.



Karşılaşmayı, Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas, Genç Milli Takımlar ve FGD Koordinatörü Oğuz Çetin ve 21 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe de tribünden takip etti.



Ay-yıldızlılar, Slovenya ile ikinci hazırlık maçını 31 Ocak Perşembe günü saat 13.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynayacak.

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