Futbol: Hazırlık Maçı
37 dakika önce
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Slovenya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 1-0 mağlup ayrıldı.
19 Yaş Altı Milli Futbol
Takımı, Slovenya
ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 1-0 mağlup ayrıldı. Türkiye
Futbol Federasyonundan (TFF
) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan mücadelede, Slovenya'nın golünü 60. dakikada Dario Kolobaric kaydetti.
Milliler, Slovenya ile 29 Ocak Salı günü oynadığı ilk hazırlık maçını 1-0 kazanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:17 Kaynak: AA
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