Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık Maçı

Futbol: Hazırlık Maçı

37 dakika önce

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Slovenya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 1-0 mağlup ayrıldı.

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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Slovenya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 1-0 mağlup ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan mücadelede, Slovenya'nın golünü 60. dakikada Dario Kolobaric kaydetti.

Milliler, Slovenya ile 29 Ocak Salı günü oynadığı ilk hazırlık maçını 1-0 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:17 Kaynak: AA

Spor
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