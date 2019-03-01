Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık Maçı

Futbol: Hazırlık Maçı

2 saat önce

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Belçika ile hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

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19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Belçika ile hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maçın 6. dakikasında Kees Sari'nin golüne engel olamayan milli takım, 1-0 geriye düştü. 44. dakikada penaltıdan Seda Nur İncik'in attığı golle 1-1 beraberliği sağlayan milliler, soyunma odasına bu skorla gitti.

İkinci yarıda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:11 Kaynak: AA

Spor
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