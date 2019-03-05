Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık Maçı

Futbol: Hazırlık Maçı

59 dakika önce

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

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16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada milli takımın golünü 72. dakikada penaltıdan Ömer Faruk Beyaz atarken, Hırvatistan'ın golünü ise 12. dakikada Roko Simic kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, Hırvatistan ile 7 Mart Perşembe günü bir hazırlık maçı daha yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:01 Kaynak: AA

Türkiye, Hırvatistan, Futbol, Spor
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