Futbol: Hazırlık Maçı
59 dakika önce
16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
16 Yaş Altı Milli Futbol
Takımı, Hırvatistan
ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada milli takımın golünü 72. dakikada penaltıdan Ömer Faruk Beyaz atarken, Hırvatistan'ın golünü ise 12. dakikada Roko Simic kaydetti.
Ay-yıldızlı takım, Hırvatistan ile 7 Mart Perşembe günü bir hazırlık maçı daha yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:01 Kaynak: AA
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