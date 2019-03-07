Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık Maçı

Futbol: Hazırlık Maçı

1 saat önce

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı ikinci hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

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16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı ikinci hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada milli takımın golünü 68. dakikada Efecan Barlık atarken, Hırvatistan'ın golünü ise 4. dakikada Bartol Barisic kaydetti.

Ay-yıldızlı takımın, Hırvatistan ile iki gün önce oynadığı hazırlık maçı da 1-1 sona ermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:30 Kaynak: AA

Türkiye, Hırvatistan, Futbol, Spor
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