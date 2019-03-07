Futbol: Hazırlık Maçı
1 saat önce
16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı ikinci hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
16 Yaş Altı Milli Futbol
Takımı, Hırvatistan
ile deplasmanda oynadığı ikinci hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada milli takımın golünü 68. dakikada Efecan Barlık atarken, Hırvatistan'ın golünü ise 4. dakikada Bartol Barisic kaydetti.
Ay-yıldızlı takımın, Hırvatistan ile iki gün önce oynadığı hazırlık maçı da 1-1 sona ermişti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:30 Kaynak: AA
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