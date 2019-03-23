Futbol: Hazırlık Maçı
2 dakika önce
18 Yaş Altı Milli Takımı, özel maçta İrlanda Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kaldı.
18 Yaş Altı Milli Takımı, özel maçta İrlanda Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşma golsüz sona erdi.
Milliler, iki gün önce İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı karşılaşmayı ise 4-0 kazanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:20 Kaynak: AA
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