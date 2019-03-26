Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık Maçı

Futbol: Hazırlık Maçı

1 saat önce

Kasımpaşa, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.

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Kasımpaşa, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.

Liglere verilen arada Boluspor'u Kemerburgaz'daki tesislerinde konuk eden Kasımpaşa'nın maçtaki gollerini 28. dakikada Hajradinovic ve 37. dakikada Hasan Bilal kaydetti.

Boluspor'un gollerini ise 82. dakikada Sebaihi ve 88. dakikada Erkan Süer attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:19 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Boluspor, Spor
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