Futbol: Hazırlık Maçı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü
, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği
'ne 1-0 yenildi. Beştepe İlhan Cavcav
Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği, 21. dakikada Alihan Kubalas'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner
ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav da müsabakayı izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:28 Kaynak: AA
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