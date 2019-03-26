Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık Maçı

Futbol: Hazırlık Maçı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi.

Futbol: Hazırlık Maçı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği, 21. dakikada Alihan Kubalas'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav da müsabakayı izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:28 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Berkay Özcan ve Yusuf Sarı'yı Gündemine Aldı Fenerbahçe, İki Genç Futbolcusuyla Profesyonel Sözleşme İmzaladı Federasyon, Taraftara Cinsel Organını Gösteren Futbolcuya Cezayı Kesti Neymar'ın Babasından Sözleşme Açıklaması: Görüşmelere Başladık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 19:53:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık Maçı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]