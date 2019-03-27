Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık Maçı

Futbol: Hazırlık Maçı

48 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Abalı Denizlispor, Spor Toto Süper Lig takımı Göztepe ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Abalı Denizlispor, Spor Toto Süper Lig takımı Göztepe ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Ligin 27. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Abalı Denizlispor, Denizli Atatürk Stadı'nda Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile karşılaştı.

Göztepe'yi 1-0 yenen Abalı Denizlispor'un golünü 32. dakikada Ziya Alkurt kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:28 Kaynak: AA

Denizlispor, Spor
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