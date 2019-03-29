Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık Maçı

Futbol: Hazırlık Maçı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Oteli'ne ait futbol sahasında oynanan karşılaşmaya Antalyaspor, Ferhat Kaplan, Diego, Zeki Yıldırım, Charles, Fredy, Cissokho, Nazım Sangare, Doukara, Hakan Özmert, Amilton, Bahadır Öztürk 11'iyle başladı.

Konuk takım Çaykur Rizespor ise Cihan Topaloğlu, Orhan Ovacıklı, Koray Altınay, Talbi, Mehmet Uslu, Saadane, Çınar Tarhan, Mustafa Saymak, Moroziuk, Umar, Samudio'ya ilk 11'iyle sahada yer aldı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında baskılı oyun sergileyen Antalyaspor, 75. dakikada Mevlüt Erdinç'in golüyle 1-0 öne geçti.

77. dakikada Mevlüt Erdinç, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0

Maçın 80. dakikasında Çaykur Rizespor'dan Mustafa Saymak meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı bire indirdi: 2-1

Antalyaspor, Doğukan Sinik'in 87. dakikada attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Antalyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Tarık Çamdal, mücadelenin ikinci yarısında forma giydi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Çaykur Rizespor, Futbol, Antalyaspor, Spor
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