Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık Maçı

Futbol: Hazırlık Maçı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlık maçında İzlanda Süper Lig ekibi İBV ile 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Hazırlık Maçı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig temsilcisi Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlık maçında İzlanda Süper Lig ekibi İBV ile 1-1 berabere kaldı.

Milli maçlar ve mahalli idareler seçimi nedeniyle lige verilen arada 22 Mart'ta Antalya'da kampa giren Evkur Yeni Malatyaspor, çalışmalarının son gününde İBV ile Cornelia Sport Center sahasında hazırlık maçı oynadı.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Evkur Yeni Malatyaspor, 47. dakikada Danijel Aleksic'in penaltıdan attığı golle öne geçti. İzlanda temsilcisi, 57. dakikada Diogo Coelho'nun kaydettiği golle skoru eşitledi ve müsabaka 1-1 sonuçlandı.

Evkur Yeni Malatyaspor, 2 Nisan Salı günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ve 6 Nisan Cumartesi günü ise Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Galatasaray'a konuk olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:22 Kaynak: AA

İzlanda, Yeni Malatyaspor, Evkur, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Darüşşafaka Tekfen, Bayern Münih'i 92-87 Mağlup Etti Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes ile Yollarını Ayırdı Beşiktaş'ın Salih Özcan Israrı Sürüyor! Maradona'nın Galatasaray'ın Kapısından Döndüğü Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 22:45:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık Maçı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]