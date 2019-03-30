Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık Maçı

Futbol: Hazırlık Maçı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a 2-1 yenildi.

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Spor Toto Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a 2-1 yenildi.

Ligin 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ile karşılaştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor sahaya Silviu Lung, Tiago Lopes, Levent Gülen, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Umut Bulut, Atila Turan, Mert Özyıldırım, Silvestre Varela, Tjaronn Chery ve Oleksandr Kucher 11'i ile çıktı.

Adana Demirspor ise karşılaşmaya Çağlar Akbaba, Süleyman Koç, Semih Güler, İsmail Konuk, Kaan Kanak, Hamidou Traore, Erdal Öztürk, Herve Kage, Berk Yıldız, Anderson ve Oleksandr Gladkyy 11'i ile başladı.

Adana Demirspor, karşılaşmanın ilk yarısını 32. dakikada Berk Yıldız'ın attığı golle 1-0 önde tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Kayserispor 60. dakikada Chery'nin golüyle beraberliği sağladı.

Adana Demirspor, 75. dakikada Süleyman Koç'un golüyle yeniden öne geçti.

Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:48 Kaynak: AA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Adana Demirspor, Spor
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