Futbol: Hazırlık Maçı
20 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, hazırlık maçında TFF 2. Lig ekibi Pendikspor'a 2-1 yenildi.
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir
, hazırlık maçında TFF
2. Lig ekibi Pendikspor
'a 2-1 yenildi.
Turuncu-lacivertli ekip, milli maçlar ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nden dolayı lige verilen arada Pendikspor ile 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 28. dakikasında Demba Ba
'nın attığı golle öne geçen Medipol Başakşehir, üstünlüğünü koruyamadı. Okan Saraçoğlu'nun 45. dakikada attığı golle beraberliği sağlayan Pendikspor, 50. dakikada Oktay Balcı
'nın kaydettiği golle müsabakayı 2-1 kazandı.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü Atiker Konyaspor
'u konuk edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:10 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir Hazırlık Maçında Pendikspor'a Yenildi
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