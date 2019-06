Futbol: Hazırlık maçı

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Srdjan Jovanovic , Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic ( Sırbistan Mehmet Zeki Çelik , Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Emre Taşdemir İrfan Can Kahveci, Yunus Mallı , Enes Ünal Özbekistan : Suyunov, Khashimov, Krimets, Ismailov, Sayfiyev, Hamrobekov, Musayev, Akhmedov, Roziyev, Masharipov , ShomurodovGol: Dk. 17 Mehmet Zeki Çelik (Türkiye)Sarı kart: Dk. 36 Dorukhan Toköz (Türkiye)Türkiye ile Özbekistan arasında oynanan hazırlık maçının ilk yarısı, ay-yıldızlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.7. dakikada ani gelişen Türkiye atağında, Yunus Mallı'nın pasında altıpas içinde sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Enes Ünal'ın vuruşunda kaleci Suyunov meşin yuvarlağı kornere çeldi.11. dakikada Akhmedov'un defans arkasına attığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Musayev'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.17. dakikada Türkiye karşılaşmada öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Mehmet Zeki Çelik 'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.28. dakikada ceza sahasına uzak mesafede kazanılan serbest vuruşu kullanan Akhmedov'un kaleye sert şutunda, kaleci Sinan Bolat yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.32. dakikada Akhmedov'un sol kanattan ceza sahasına ortasında, Ismailov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.35. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.