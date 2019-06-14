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Futbol: Hazırlık maçı

4 saat önce

Kadın A Milli Futbol Takımı, Moldova ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

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Kadın A Milli Futbol Takımı, Moldova ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.
Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kadın A Milli Takımı, özel maçta Moldova'yı 2-0 yendi.
Millilerin, Moldova karşısında gollerini 45. dakikada Kader Hançar ve 90. dakikada Derya Arhan kaydetti.
Milli takım, Moldova ile 17 Haziran Pazartesi günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:31 Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı, Futbol, Moldova, Spor
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