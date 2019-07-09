Futbol: Hazırlık maçı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Bosna Hersek Premier Lig takımlarından Celik Zenica ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.
Spor Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:40 Kaynak: AA
Toto Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor
, Bosna Hersek Premier Lig takımlarından Celik Zenica ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.
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Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde sürdüren Malatya temsilcisi, aynı otelde konaklayan Boşnak ekibi Celik Zenica ile antrenman sahasında hazırlık maçı yaptı.
İlk yarısı 0-0 sonuçlanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor, 55. dakikada Eren Tozlu
'nun attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.
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