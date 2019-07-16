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Futbol: Hazırlık maçı

7 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekipleri Gençlerbirliği ile Antalyaspor, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig ekipleri Gençlerbirliği ile Antalyaspor, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği, Nadir Çiftçi'nin 41. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Golden sonra baskısını artıran Antalyaspor, gelişen atakta Serdar Özkan'ın ayağından 45. dakikada bulduğu gol ile skoru 1-1'e getirdi.
İkinci yarısı karşılıklı ataklarla geçen ve her iki takımın skor üretemediği karşılaşma, ilk yarıda kaydedilen karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmayı, İran'ın Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi'nin teknik direktörü Mustafa Denizli ile Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri de izledi.
Gençlerbirliği, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:17 Kaynak: AA
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