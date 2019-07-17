Futbol: Hazırlık maçı
32 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Romanya ekibi Rapid Bükreş ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.
Spor Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:59 Kaynak: AA
Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep
, Romanya
ekibi Rapid Bükreş
ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları için Düzce
'nin Kaynaşlı
ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası
Tesisleri'nde bulunan Gazişehir Gaziantep, bölgede kamp yapan Rapid Bükreş ile hazırlık maçında karşılaştı.
Romanya temsilcisinin oyuncusu Catalin, 51 ve 71. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi. Gazişehir Gaziantep'te Muğdat Çelik
, 86. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirdi.
Hazırlık mücadelesi Rapid Bükreş'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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