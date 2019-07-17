Futbol: Hazırlık maçı

2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş
ilk hazırlık maçında Pendikspor
'u 2-1 mağlup etti. Türkiye Futbol
Federasyonunun Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçına siyah-beyazlı ekip, Loris Karius
, Gökhan Gönül
, Domagoj Vida
, Isimat-Mirin, Caner Erkin
, Oğuzhan Özyakup
, Dorukhan Toköz
, Ricardo Quaresma
, Adem Ljajic
, Jeremain Lens ve Güven Yalçın
11'i ile başladı.
Beşiktaş 43. dakikada Quaresma'nın soldan ortasını kafa vuruşuyla tamamlayan Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip ikinci yarıya Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Alpay Çelebi
, Enzo Roco
, Ahmet Gülay
, Erdem Seçgin, Necip Uysal
, Orkan Çınar
, Muhayer Oktay, Oğuzhan Akgün ve Umut Nayir 11'i ile çıktı.
Pendikspor, 47. dakikada Ozan Papaker
'in attığı golle skoru eşitlerken, 82. dakikada Orkan Çınar'ın golüyle siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı
yönetimindeki ilk maçından 2-1 galibiyetle ayrıldı. Fikret Orman
maçı takip etti
Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da izledi.
Orman'a yöneticiler Serdal Adalı
, Ahmet Ürkmezgil
, Umut Güner
, Ahmet Kavalcı
ve Hüseyin Mican da eşlik etti.
Maçta ayrıca Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanıldı. Mücadelede 6 kamera ile yeni sezon öncesi VAR sisteminin denemesi gerçekleştirildi.