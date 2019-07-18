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Futbol: Hazırlık maçı

49 dakika önce

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

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Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği, Nadir Çiftçi'nin 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskısını artıran başkent ekibi, karşılaşmanın 26. dakikasında Erdem Özgenç'in penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-0'a taşıdı.
İlk yarısı bu skorla tamamlanan müsabakanın 76. dakikasında gelişen Hatayspor atağında, Pierre-Yves Polomat'ın meşin yuvarlağı kendi ağlarına göndermesiyle skor 2-1'e geldi.
Kalan dakikalarda her iki takım ataklarının sonuçsuz kaldığı karşılaşma bu skorla tamamlandı.
Karşılaşmayı, TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un yardımcı antrenörü Mert Nobre de izledi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:48 Kaynak: AA
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