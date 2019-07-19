Futbol: Hazırlık maçı
2 saat önce
2019-2020 sezonu hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Yukatel Denizlispor, ilk hazırlık maçında Altay'ı 3-1 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:52 Kaynak: AA
2019-2020 sezonu hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Yukatel Denizlispor
, ilk hazırlık maçında Altay
'ı 3-1 yendi.
Zafer Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçına Denizlispor, Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz Yılmaz
, Keremcan Akyüz
, Mbamba, Burak Altıparmak
, Mehmet Akyüz
, Recep Niyaz
, Burak Çalık
ve Rodallega 11'i ile başladı.
Altay'ın 8. dakikada Kappel'le bulduğu gole karşılık, Yukatel Denizlispor 15. dakikada Rodallega'nın golüyle 1-1 eşitliği yakaladı. Maçta hücum organizasyonlarını artıran Denizlispor, 30. dakikada Burak Çalık'ın ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Yukatel Denizlispor, 71. dakikada Burak Altıparmak'ın attığı golle Altay karşısında farkı 2'ye çıkardı ve maçtan 3-1 galibiyetle ayrıldı.
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