Futbol: Hazırlık maçı

Fenerbahçe
, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Bursaspor
'u 2-0 yendi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde oynanan hazırlık maçında Fenerbahçe rakibini yeni transferi Vedat Muric'in 45+2 ve 51. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler karşılaşmaya kalede Harun Tekin
, savunmada Tolga Ciğerci
, Okan Turp, Sadık Çiftpınar
, Abdülcebrail Akbulut, orta sahada Jailson
, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk
, Mehmet Ekici
, santrforda ise Vedat Muric 11'iyle başladı.
Fenerbahçe'de karşılaşmanın ikinci yarısında Hasan Ali Kaldırım
, Ozan Tufan
, Max Kruse, Victor Moses, Garry Rodrigues
, Emre Belözoğlu
, Batuhan Yılmaz
ve Allahyar Sayyadmanesh de görev aldı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçında da Boluspor
'u 2-0 yenmişti.