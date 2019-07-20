Futbol: Hazırlık maçı

2019-2020 sezonu hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Göztepe, hazırlık maçında Eskişehirspor
'la 1-1 berabere kaldı.
Zafer Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçına Göztepe, Göktuğ Bakırbaş, Yusuf Talun, Veli Çetin, Tarouco, Berkan Emir
, Alpaslan Öztürk
, Poko, Batuhan Kırdaroğlu, Deniz Kadah
, Samed Ali Kaya
ve Ege
Özkayımoğlu ilk 11'iyle başladı.
Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor ise Ekrem Kılıçarslan
, Bedirhan Altunbaş, Furkan Balaban
, Erdal Akdari, Cemali Sertel, Mehmet Özcan
, Furgan Polat, Talha Erdoğan, Alperen Kocabaş
, Mete Kaan Demir ile Metehan Altunbaş ilk 11'iyle sahada yer aldı.
Maça hücumda etkili başlayan Göztepe, 7. dakikada Ege Özkayımoğlu'nun ayağından bulduğu golle, Eskişehirspor karşısında 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda her iki takımda oyuncu değişiklikleriyle maça başladı. 55. dakikada Eskişehirspor kazandığı penaltıyı Mehmet Fevzi Yıldırım
ile gole çevirerek 1-1 eşitliği sağladı ve maç bu sonuçla sona erdi.
Karşılaşmayı, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil
ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.